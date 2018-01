Padre Marcelo Rossi tem disco mais vendido do ano A Associação Brasileira dos Produtores de Discos divulgou nesta sexta-feira, 17, a lista dos 20 CDs mais vendidos no mercado oficial no ano passado. O padre Marcelo Rossi lidera a lista com Minha Bênção (Sony BMG), seguido de Caio Mesquita, com Jovem Brasilidade (EMI Music). Em terceiro, está o grupo mexicano Rebelde, com Nuestro Amor (EMI). O disco anual de Roberto Carlos, Duetos (Sony BMG) figura em quarto lugar - trata-se de desempenho excepcional, porque o álbum foi lançado em dezembro, o que projeta grandes vendas para o "Rei". Entre os 20 discos mais vendidos, figuram três álbuns da série MTV Ao Vivo, o que mostra a persistência da fórmula. Marisa Monte, que lançou dois discos ao mesmo tempo, aparece em 12.º e 13.º lugares. As coletâneas das novelas das oito da TV Globo, Belíssima e Páginas da Vida, figuram também entre os mais vendidos, tanto as trilhas nacionais quanto as internacionais. Outra novidade é a boa posição do funk carioca, que figura em 7.º lugar com Bem Funk, coletânea do DJ Marlboro pela Som Livre. Entre os 20 DVDs mais vendidos, uma hegemonia mexicana: o grupo RBD está em primeiro, segundo e quarto lugares. Em terceiro, uma pedra no sapato: o "Rei" Roberto Carlos, com seu DVD Duetos, também já ameaça tomar a ponta. A vinda iminente do baixista Roger Waters, ex-Pink Floyd, voltou a alavancar as vendas de sua antiga banda. O DVD Pulse, do Floyd, figura em 7.º lugar. Confira as posições: DISCOS MAIS VENDIDOS EM 2006 1. Padre Marcelo Rossi - Minha Bênção - Sony BMG 2. Caio Mesquita - Jovem Brazilidade - EMI Music 3. Rebelde - Nuestro Amor - EMI Music 4. Roberto Carlos - Duetos - Sony BMG 5. Ana Carolina - Estampado - Sony BMG 6. Bruno & Marrone - Ao Vivo em Goiânia - Sony BMG 7. Vários Bem Funk - DJ Marlboro - Som Livre 8. Zezé Di Camargo & Luciano - Diferente - Sony BMG 9. Kid Abelha - Acústico MTV - Universal Music 10. Jota Quest - MTV Ao Vivo - Sony BMG 11. Vários - Belíssima Internacional - Som Livre 12.Marisa Monte - Infinito Particular - EMI Music 13. Marisa Monte - Universo Ao Meu Redor - EMI Music 14. Rebelde - Nosso Amor Rebelde - EMI Music 15. Rebelde - Live In Hollywood - EMI Music 16. Ana Carolina - Dois Quartos - Sony BMG 17. Mayck e Lyan - Defendendo a Tradição - EMI Music 18. Vários - Páginas da Vida Internacional - Som Livre 19. Skank - MTV Ao Vivo - Sony BMG 20. Vários - Páginas da Vida Nacional - Som Livre DVDS MAIS VENDIDOS DE 2006 1. Rebelde - Live In Hollywood - EMI Music 2. Roberto Carlos - Duetos - Sony BMG 3. Rebelde - Tour Generation RBD - EMI Music 4. Rebelde - Que Hay Detras de RBD - EMI Music 5. Bruno & Marrone - Ao Vivo em Goiânia - Sony BMG 6. Zeca Pagodinho - Acústico MTV 2 Gafieira - Universal Music 7. Pink Floyd - Pulse - Sony BMG 8. Xuxa - O Show Ao Vivo - Som Livre 9. O Rappa - Acústico MTV - Warner Music 10. Barão Vermelho - MTV Ao Vivo - Best Of - Warner Music 11. U2 - 2005 Vertigo - Universal Music 12. Roupa Nova - Acústico 2 - Universal Music 13. Roupa Nova - Acústico - Universal Music 14. Asa de Águia - Ao Vivo - Som Livre 15. Ana Carolina & Seu Jorge - Ana & Jorge - Sony BMG 16. Vários - Amigos - Som Livre 17. Ivete Sangalo - MTV Ao Vivo - Universal Music 18. O Rappa - O Silêncio Q Precede o Esporro - Warner Music 19. Caio Mesquita - Ao Vivo - EMI Music 20. Gino & Geno - A Galera Do Chapéu Ao Vivo - EMI Music