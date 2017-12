Padre lança rádio de música cristã pela internet O sacerdote porto-riquenho Alberto Cutié aposta na internet para transmitir a música cristã em inglês e espanhol ao mundo, através da nova emissora de rádio que lançou no ciberespaço. A "RadioPazMusical.com" é uma iniciativa de Cutié, conhecido na Flórida como Padre Alberto. Ele ficou famoso com os programas que apresenta na rádio e na televisão de Miami. O sacerdote católico, nascido em Porto Rico e de origem cubana, gosta muito de música e na juventude foi DJ em festas e eventos especiais. A emissora é abrigada por um portal musical e passa "24 horas por dia proclamando o evangelho". "Todos os cristãos, de todas as denominações, são bem-vindos", diz o religioso. A programação contínua de música cristã contemporânea promoverá os grandes e novos talentos da música cristã, assim como "outras vozes que não estejam associadas ao gênero mas que tenham uma mensagem de esperança", acrescentou o sacerdote. Com a estação, ele espera "chegar maciçamente através da internet a qualquer parte do mundo". "Hoje, 60% dos jovens gostam mais da internet que da televisão e do rádio. Ou seja, é cada vez mais o meio de comunicação dos jovens", disse. Os ouvintes poderão pedir músicas por e-mail, e terão a opção de comprar CDs, arquivos MP3, "ringtones" para telefones celulares e artigos promocionais.