Ozzy Osbourne cantará 'Bark at the Moon' durante um eclipse em agosto

O cantor britânico de heavy metal Ozzy Osbourne cantará sua música Bark at the Moon (latido para a Lua) durante sua apresentação em um festival americano, em 21 de agosto, no momento exato em que o sol desaparecer em um eclipse.

Moonstock, um novo festival no estado de Illinois (centro-oeste), se realizará durante quatro dias e terminará no próximo 21 de agosto com um eclipse solar total visível a partir dos Estados Unidos.

Osbourne subirá ao palco às 13h20 (15h20 de Brasília) e iniciará sua apresentação com Bark at the Moon, sua canção de 1983 sobre a ira de um lobisomem.

O lendário cantor de metal, de 68 anos, precisará ser pontual, visto que o eclipse total durará dois minutos e 29 segundos. A música dura quatro minutos e 16 segundos.

O festival, que recomendou aos fãs levarem óculos apropriados para ver o fenômeno, será realizado em uma vinha perto de De Soto, 140 km ao sudeste de St. Louis, a região em que o eclipse terá maior visibilidade, se o clima permitir.

Este eclipse solar será o primeiro visível em todo os Estados Unidos desde 1918, de acordo com a Nasa.