Ozzy Osbourne anuncia turnê final com quatro shows no Brasil

O britânico Ozzy Osbourne, lenda do heavy metal, anunciou nesta segunda-feira, 6, que fará sua última turnê mundial em 2018, pouco meses depois de sua banda Black Sabbath ter se despedido do público.

No dia 5 de maio terá início no México uma turnê que terá, inicialmente, foco na América Latina, com shows que acontecerão no Chile, na Argentina e no Brasil.

Os shows no País ocorrem em maio: São Paulo (13), Curitiba (16), Belo Horizonte (18) e Rio (20), em locais ainda não anunciados.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia 1.º de junho, ele tocará em Moscou, onde abrirá a temporada de apresentações pela Europa.

A turnê terminará na América do Norte, ainda que não se tenham divulgado as datas.

+ Black Sabbath transforma Morumbi em templo de rock e faz despedida vibrante

"As pessoas continuam me questionando sobre quando me aposentarei", disse em um comunicado Osbourne, de 68 anos. "Essa será minha última turnê mundial, mas não se pode dizer que não me apresentarei mais."

A banda que faz a última turnê com Ozzy terá Zakk Wylde (guitarra), Blasko (baixo), Tommy Clufetos (bateria) e Adam Wakeman (teclado).

Osbourne, que foi expulso do Black Sabbath por uso de drogas em 1979, alcançou fama mundial em sua carreira solo, repleta de polêmicas e momentos excêntricos.

Em 1982, o cantor decepou a cabeça de um morcego vivo durante um show. Duas décadas depois, Osbourne se tornou protagonista do reality show The Osbournes, produzido pela MTV, que mostrava o dia-a-dia de sua família.