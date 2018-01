Ozzy Osbourne anuncia planos para festival gratuito O pioneiro do heavy metal britânico Ozzy Osbourne surpreendeu o mundo da música ao anunciar o plano de fazer do Ozzfest deste ano, seu festival anual de hard rock no verão americano, o primeiro evento gratuito desse tipo. O 12.º festival anual de rock encabeçado pelo ex-astro de TV-realidade e autodescrito Príncipe das Trevas vai começar na região de Los Angeles em 27 de julho e terá 25 concertos, disseram Osbourne e sua esposa e empresária Sharon em coletiva de imprensa nesta terça-feira. O anúncio, que começou com Ozzy escrevendo a palavra "FREE" (gratuito) com tinta spray preta sobre um pôster do Ozzfest 2007, foi feito no primeiro dia do Concert Industry Consortium, um encontro anual de promotores e produtores de turnês. Especialistas disseram que o Ozzfest, um dos mais importantes eventos de rock do verão nos últimos dez anos, será o primeiro festival musical dos EUA a oferecer entrada gratuita. "Isso é algo que nunca foi feito antes", comentou Gary Bongiovanni, editor da revista Pollstar, dedicada a shows. "É uma idéia fenomenal." Lógica econômica Quando lhe foi pedido que explicasse a lógica econômica da turnê, que no ano passado arrecadou mais de 19 milhões de dólares, cobrando ingressos de valor médio entre 45 e 50 dólares, Ozzy brincou: "A entrada será gratuita, mas você vai ter que pagar para sair." Como foi no passado, o Ozzfest 2007, precedido pela turnê de Ozzy na Europa, na primavera, será produzido pela companhia de gestão de turnês Live Nation. De acordo com os organizadores, os custos serão pagos pelos patrocinadores do evento. Os ingressos gratuitos serão oferecidos principalmente por pontos online, e todos os grupos, incluindo a banda de Ozzy, vão se apresentar de graça. Mas as bandas participantes poderão vender seus próprios CDs e produtos correlatos. "É ´business as usual´, só que de graça. Queremos incentivar os novos talentos, a nova música", explicou Sharon Osbourne, acrescentando que o Ozzfest vai conservar sua fórmula costumeira de performances ao ar livre por bandas de hard rock em diversos palcos, durante o dia inteiro. "Não vamos chamar monges para entoar cânticos. Não vamos tentar salvar a floresta", disse ela. Último festival Indagados se o Ozzfest deste ano pode ser o último para Ozzy, sobre quem correm boatos de que estaria pensando em aposentar-se, Sharon e seu marido, que usava óculos de sol e um crucifixo no pescoço, responderam em uníssono: "Nem pensar!". "Ozzy vem fazendo turnês há 30 ou 35 anos e tem se saído muito bem. Agora é hora de devolver um pouco do que ele ganhou", disse Sharon. Nos materiais para a imprensa, ela explicou que, de outro modo, os custos crescentes teriam obrigado a organização do evento a elevar os preços dos ingressos. Ozzy, que durante anos foi vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath, disse que quase terminou de gravar um novo álbum solo que deve chegar às lojas na última semana de junho. Sharon Osbourne, que foi vista ao lado de seu marido e dos filhos dos dois no reality show da MTV The Osbournes, disse que eles pretendem anunciar os artistas e bandas que vão se apresentar no Ozzfest dentro de 15 dias, ao lado de uma lista das datas confirmadas de shows.