Outkast reúne-se no Festival Coachella e toca sucessos dos anos 1990

O Outkast, formado pelos rappers de Atlanta Andre 3000 e Big Boi, começou sua apresentação com "B.O.B", do álbum "Stankonia", de 2000, antes de voltar aos anos 1990 com músicas como "ATLiens" e "Skew It on the Bar-B".

"É bom estar de volta", afirmou Big Boi, cujo verdadeiro nome é Antwan Andre Patton, ainda no palco, que tinha como cenário de fundo o deserto da Califórnia todo iluminado à noite.

O último trabalho do Outkast datava de 2006, no álbum "Idlewild". Desse disco, os rappers apresentaram "Vibrate" and "Bowtie".

A cantora de soul Janelle Monaese juntou-se à dupla no palco para a performance de "Tightrope". Em seguida, o rapper Future também participou da apresentação.

O Outkast deixou o melhor para o final, com os hits "Ms Jackson", "The Way You Move" e "Hey Ya", antes de a apresentação ser interrompida à 1h00 deste sábado, causando vaias do público e pedidos de desculpas por parte de Andre 3000.

AQUECIMENTO

Antes da entrada atrasada do Outkast no palco, o público assistiu a apresentações de artistas como Ellie Goulding, Grouplove, ZZ Ward e Aloe Blacc.

O Coachella é o primeiro grande festival da temporada de verão nos Estados Unidos, e geralmente tem artistas em ascensão, já que foi responsável por lançar diversos nomes no cenário norte-americano. Os exemplos mais recentes são Florence + The Machine e os DJs Skrillex e Calvin Harris.

Neste ano, o cantor e compositor britânico Tom Odell estreou no festival, tocando no palco Mojave na sexta-feira. Para ele, estar no evento é importante para um artista em ascensão.

"É um daqueles festivais que ficam na cabeça das pessoas", disse Odell. "É algo sobre o que músicos conversam e conhecem. É muito legal vir e tocar aqui. É realmente significativo."

Outras atrações do evento incluem os roqueiros britânicos do Muse e a banda canadense de indie rock Arcade Fire. A agenda também tem Pharrell, Foster The People e Lana Del Rey.

O festival terá as mesmas apresentações durante duas semanas seguidas. Embora os organizadores não tenham divulgado números sobre ingressos, no ano passado mais de 158 mil foram vendidos para os dois fins de semana, de acordo com o site Pollstar.com.

(Por Piya Sinha-Roy)