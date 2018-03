Ouça cinco clássicos de Dorival Caymmi, que completaria 101 anos

A Bahia, seus costumes, suas comidas, a imensidão de seu mar e de sua fé, está impregnada em cada verso das quase 100 músicas compostas por Dorival Caymmi, que completaria 101 anos nesta quinta-feira, 30. Nascido em Salvador, morreu no Rio, em 16 de agosto de 2008.

Também, ator e pintor, fez da simplicidade o seu mantra e a transformou em perfeição, que expressa em clássicos como Saudade da Bahia, Promessa de Pescador, Maracangalha, João Valentão, Oração da Mãe Menininha... Na longa carreira de Caymmi, foram poucas as composições, todas criadas sem atropelo, sem pressa.Um exercício de paciência e perfeccionismo.

É dessa filosofia de vida e arte que nasceram obras-primas como Dora, Marina, Samba da Minha Terra, Você Já Foi à Bahia?, O Mar, É Doce Morrer no Mar, A Jangada Voltou Só, entre tantas outras. São canções praieiras, de perdas, saudade, de amor, em que a sensualidade feminina tem forte presença, como em Rosa Morena "com seu andar de moça prosa"; O Mar, “Rosinha de Chica, a mais bonitinha e mais bem feitinha de todas as mocinhas lá do arraiá”; No Tabuleiro da Baiana, "no coração da baiana também tem sedução, cangerê, ilusão, candomblé"; Dora, "agora no meu pensamento eu te vejo requebrando pra cá, ora pra lá"; Lá Vem a Baiana, "mostrando os encantos, falando dos santos dizendo que é filha do senhor do Bonfim".

Reverenciada em prosa e verso, afinal, O Que É Que a Baiana Tem? Transformada em música, a musa inspiradora de Caymmi também o levou ao sucesso, quando ele tinha 24 anos, em 1938. E interpretada por Carmem Miranda no filme Banana da Terra, do mesmo ano, impulsionou a carreira internacional da cantora.