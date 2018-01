Ouça as canções indicadas ao Grammy na categoria R&B

Um dos gêneros mais vendidos nos Estados Unidos, o R&B está representado nesta edição do Grammy por nomes como Alicia Keyes, John Legend, Justin Timberlake e Stevie Wonder, que concorrem, cada um a seu modo, nas categorias de melhor álbum e melhor canção. Confira a seguir quais são os indicados e ouça as músicas da categoria.

Álbum de R&B

R&B Divas, Faith Evans

Girl On Fire, Alicia Keyes

Love In The Future, John Legend

Better, Chrisette Michele

Three Kings, TGT

Canção de R&B

Best Of Me, de Anthony Hamilton

Love And War, de Tamar Braxton

Only One, de PJ Morton featuring Stevie Wonder

Pusher Love Girl, de Justin Timberlake

Without Me, de Fantasia featuring Kelly Rowland & Missy Elliott