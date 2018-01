Ouça as canções indicadas ao Grammy na categoria rap

O Rap está representado nesta edição do Grammy por nomes como Jay Z, Kanye West, Drake, e uma das revelações do ano, Macklemore & Ryan Lewis, que concorrem, cada um a seu modo, nas categorias de melhor álbum e melhor canção. Confira a seguir quais são os indicados e ouça as músicas da categoria.

Álbum de rap

Nothing Was The Same, Drake

Magna Carta...Holy Grail, Jay Z

Good Kid, M.A.A.D City, Kendrick Lamar

The Heist, Yeezus, Kanye West

Canção de Rap

Thrift Shop, de Macklemore & Ryan Lewis Featuring Wanz

Holy Grail, de Jay Z Featuring Justin Timberlake

New Slaves, de Kanye West

Started From The Bottom, de Drake

F***in' Problems, de ASAP Rocky Featuring Drake, 2 Chainz & Kendrick Lamar