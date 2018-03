Ouça agora o álbum colaborativo de Lou Reed com o Metallica

SÃO PAULO - Lulu, colaboração de Lou Reed com o Metallica, já pode ser ouvido gratuitamente no site oficial do disco.

O lançamento do álbum está marcado para o dia 31 de outubro, mas após liberar trechos de 30 segundos de cada faixa na tarde de ontem, a dupla liberou o trabalho na íntegra hoje pela manhã.

"Lulu é a melhor coisa que já fiz", afirmou Lou Reed pouco após o anúncio da parceria. Declarações como essa incitaram muita antecipação na web, mas a reação popular quando a primeira canção foi liberada no mês passado não foi positiva. A grande maioria dos comentários para The View no YouTube é desfavorável.

Outros acontecimentos ajudaram a propulsionar a expectativa por Lulu. Kirk Hammett, guitarrista do Metallica, confessou ter chorado durante a gravação da canção Junior Dad, e contou ao site Contactmusic que, por ter perdido seu pai poucas semanas antes, teve que se retirar do estúdio por alguns instantes para se recompor.

Pouco depois, o líder do grupo James Hetfield se juntou, soluçante, ao colega. Aos 13 anos, Hetfield viu seu pai, um motorista de caminhão, abandonar a família. Aos 16, o músico perdeu a mãe para o câncer, e passou a morar com o irmão mais velho.

As letras de Lou Reed em Lulu foram criadas para uma produção de teatro encenada em Berlin. Ouça o álbum agora para tirar suas próprias conclusões.