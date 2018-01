Otto e Marcelo D2 encerram a segunda edição do Coala Festival

Festival simpático, o Coala chegou de mansinho a São Paulo, em 2014, com Criolo e Tom Zé, entre as atrações principais no evento realizado naquele ano. Depois da primeira edição, que recebeu elogios de público e crítica – e fugiu de cair na armadilha de trazer uma banda gringa para encorpar o line up –, o festival retorna neste sábado, 14, novamente no Memorial da América Latina, a partir das 14h. Marcelo D2, de volta ao projeto solo, e Otto, são os grandes destaques da noite, mas as atrações trazem um bom panorama da música nacional atual.

Além de cinco DJs que se alternarão com os shows no único palco do festival, que são Projeto Clandestino, Psilosamples, DJ EB, Shaka, e DaVida, o festival dá oportunidade para que as bandas se apresentem a públicos maiores do que estão acostumados, como o caso dos ótimos Mustache e os Apaches e os ítalo-brasileiros do Selton. Em ambas, o potencial para ganhar novos seguidores é grande. O mesmo se dará com o Bixiga 70. A banda instrumental está prestes a lançar um novo disco e tem uma das performances no palco mais animadas do circuito paulistano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Otto, quando concentrado, é showman com sucesso garantido. Desde o disco Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos, em 2009, vem com uma safra excelente de canções e uma banda respeitável a acompanhá-lo. Já D2, com um disco lançado em 2013, Nada Pode Me Parar, volta ao trabalho solo depois de turnês e shows com o Planet Hemp. Sempre falante, o rapper será o responsável por encerrar a noite.

Em 2014, o Coala trouxe Charlie e os Marretas, Trupe Chá de Boldo, 5 a Seco, O Terno, além de Criolo e Tom Zé.

Horários: 14h Projeto Clandestino l 14h30 Selton 15h15 DJ DaVida 15h45 Mustache e os Apaches 16h30 Psilosamples 17h Otto 18h Amigos da Onça 18h30 Saulo Duarte e a Unidade 19h15 DJ EB 19h45 Bixiga 70 20h30 DJ Shaka 21h Marcelo D2