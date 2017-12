Osusp se apresenta nesta terça-feira na Sala São Paulo A Orquestra Sinfônica da USP apresenta nesta terça-feira, às 21 horas, na Sala São Paulo, as peças Bolero, de Maurice Ravel (1875-1937), Sinfonia Clássica, de Sergei Prokofiev (1891-1953), e Cantada de Natal, de Ernani Aguiar (1950-). A regência do espetáculo será do maestro Carlos Moreno, diretor artístico e regente titular da Osusp. O concerto terá a participação do Coral da ECA, com regência de Marco Antonio da Silva Ramos e do Coro Infanto-Juvenil de Volta Redonda (RJ), regido por Sarah Higino e Nicolau Martins. Orquestra Sinfônica da USP. Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, s/nº. Ingressos: R$ 20 (platéia elevada) a R$ 50 (balcão mezanino). Hoje, às 21 h