Osusp promove noite beneficente na Sala São Paulo A Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo (Osusp) promove nesta terça-feira, às 21 horas, na Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes, s/nº), um concerto beneficente em prol da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer - Tucca. A Osusp vai executar a Nona Sinfonia, de Beethoven, com a participação dos coros Collegium Musicum de São Paulo e Projeto Volta Redonda Cidade da Música, além de cantores líricos convidados. A regência é do maestro Carlos Moreno, diretor artístico da Sinfônica da USP. Os valores vão de R$ 30 a R$ 60. Mais informações e vendas no Tucca. Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo. Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, s/nº. Hoje, às 21 horas. Mais informações: Tucca - Av. Nove de Julho, 4.275, tel. 3887-0593