Osesp se apresenta na Sala São Paulo de hoje a sábado Antes de embarcar para a segunda turnê nos Estados Unidos, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a Osesp, oferece ao público da Sala São Paulo desta quinta-feira até sábado uma pequena amostra do que será apresentado às platéias norte-americanas. Com a regência do maestro John Neschling, os músicos interpretam a Abertura Festiva, Op.96 de Dmitri Shostakovich, o Concerto nº 2 para Violoncelo de Heitor Villa-Lobos - com solo de Antonio Meneses - Estância, Op. 8a: Suíte de Alberto Ginastera e Pini di Roma de Ottorino Respighi. A Osesp viajará pelo país de 1.º a 18 de novembro e realizará 14 concertos. Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, s/nº. Mais informações: (11) 3351-8006 e (11) 3351-8128