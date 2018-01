Osesp lança sua nova temporada

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda, 30, sua temporada para 2014. Ao todo, serão apresentados 79 programas diferentes – incluindo concertos sinfônicos, de câmara, recitais e apresentações dos corais. Fora de São Paulo, a Osesp fará uma turnê por seis capitais brasileiras – e, além dos discos previstos para a gravadora Naxos, fará dois registros para o selo Decca, um deles para comemorar os 70 anos do pianista Nelson Freire.

Freire é um dos 70 artistas convidados da programação. Entre os solistas, a maior parte é de pianistas. São nomes como Nicolai Lugansky, Fabio Martino, Dmitri Maiboroda, Stephen Hough, Jeremy Denk e Lars Vogt, além do francês Jean- Efflam Bavouzet, que será o artista em residência. Entre os músicos de outros instrumentos, destaque para o violoncelista Antonio Meneses, o violonista Manuel Barrueco, o flautista Emmanuel Pahud e o barítono Paulo Szot.

Na lista de regentes, chama atenção a volta do jovem brasileiro radicado em Boston Marcelo Lehninger, que será o maestro de um dos discos a ser gravado para a Decca, com solos de Nelson Freire. Isaac Karabtchevsky segue como um principal regente convidado informal, continuando a gravação da integral sinfônica de Villa-Lobos. Um dos queridos da orquestra, Frank Shipway também estará de volta – assim como um outro veterano da regência, o polonês Stanislaw Skrowaczewski.

A Osesp completa 60 anos em 2014 e, para tanto, a direção artística do grupo montou alguns ciclos comemorativos. Haverá uma “breve seleção de obras de autores brasileiros” compostas em 1954, ano de fundação do grupo; a série Villa-Lobos em Foco terá obras do compositor para diversas formações; serão interpretados os quatro concertos para piano de Rachmaninoff, além da obra completa de Stravinsky para piano e orquestra; e terá continuidade o ciclo das sinfonias de Sibelius, agora com as de nº 3 e nº 5.

O compositor visitante do ano será o escocês James MacMillan, que terá suas obras regidas por Marin Alsop – mas a Osesp também colocou na agenda uma encomenda para o compositor americano John Adams, em parceria com as sinfônicas de Baltimore e Sidney. Foram encomendadas peças a cinco autores brasileiros: Alexandre Lunsqui, Egberto Gismonti. Ronaldo Mianda, Celso Loureiro Chaves e Sergio Assad.

Leonard Bernstein, um dos grandes nomes da música no século 20 e professor de Marin Alsop, foi escolhido como compositor transversal – e, assim, terá obras interpretadas em todas as principais séries de concerto da temporada. Entre os destaques, está a exibição, em versão de concerto, da opereta Candide, com regência de Alsop.

A abertura oficial da temporada será no dia 13 de março mas, já a partir de 6 de fevereiro, haverá uma série de concertos a preços populares. A orquestra promete ainda novas transmissões digitais de concertos e outros lançamentos gratuitos pelo selo digital.

TEMPORADA 2014 OSESP

Primeira fase. Renovação e troca apenas para assinantes da temporada 2013. De 28/10 a 18/11

Segunda fase: Compra para novos assinantes. De 3/12 a 20/12, preços promocionais; de 21/12 a 17/1, preços integrais

Informações: Sala São Paulo (Pça. Júlio Prestes, 16, tel. 11 3223-3966) ou no site www.osesp.art.br