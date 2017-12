Osesp faz apresentação especial na Hebraica De volta ao Brasil, após a turnê pelos Estados Unidos, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo fará uma apresentação especial no Clube Hebraica, no Teatro Arthur Rubinstein, no domingo. Com a regência de John Neschling, maestro e diretor artístico da orquestra, 122 músicos executam as obras A gruta de Fingal, Op. 26, de Felix Mendelssohn-Bratholdy, Suíte Brasileira, de Alexandre Levy e Sinfonia n° 7 em Lá maior, Op. 92, de Ludwig van Beethoven. Desde que Neschling assumiu a direção artística, em 1997, a Osesp ampliou sua atuação musical, incorporando o antigo Coro Sinfônico do Estado de São Paulo, que originou os Coros Sinfônico e de Câmara. Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Clube A Hebraica. R. Hungria, 100. Domingo (26), às 20h. R$ 36.