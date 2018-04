Osesp e Orquestra Experimental de Repertório reúnem bom público interessado nas composições dos nossos tempos

Na mesma semana, testaram-se dois modos de levar ao público a música contemporânea. Entre quinta-feira e sábado passados, a Osesp apresentou na Sala São Paulo um concerto misto, aberto e encerrado por duas obras da compositora russa Lera Auerbach: o recheio tradicional fechou a primeira parte com a fantasia sinfônica <CF742>A Tempestade</CF>, de Tchaikovski. No domingo de manhã, a Orquestra Experimental de Repertório propôs no Teatro Municipal um concerto inteiro dedicado à música contemporânea brasileira, incluindo uma primeira audição mundial.

No primeiro caso, o público comportou-se de modo previsível. Ou seja, “suportou” a peça sinfônica que abriu o concerto, mas abandonou a sala em massa após o Tchaikovski. Menos de meia casa assistiu à segunda parte. No segundo caso, aconteceu um êxito inesperado. As pessoas que lotaram dois terços do Teatro Municipal foram lá para assistir música contemporânea. Por isso ninguém debandou. Ao que parece, a timidez na programação de música contemporânea nas temporadas de concerto sinfônicas deve-se aos dirigentes das entidades. Por que não promover em 2014 ao menos um concerto sinfônico por mês dedicado à produção do nosso tempo?

Musicalmente, os concertos também foram diferentes: na Sala São Paulo, assistiu-se a mais um subproduto da música contemporânea no estilo leste europeu inaugurado por Gorecki nos anos 70: textos emocionalmente impactantes “seguram” criações musicais convencionais.

No Teatro Municipal, a estreia mundial de laçoentrelaço comprovou que Flo Menezes é o grande compositor brasileiro da atualidade. Domínio absoluto da escrita sinfônica (desta vez, sem intervenções eletrônicas), consistência formal cerrada. Flo não faz música circunstancial. Tudo nele é essencial.

As outras duas obras são dos anos 70 e 80: o concerto para piano e orquestra de Willy Correa de Oliveira é de 1979; e a espantosa e admiravelmente inclusiva Sinfonia dos Orixás, de Almeida Prado, é de 1985. O concerto trouxe um Horácio Gouveia espetacular no domínio do piano, mas ficou claro que a obra, como a dos demais compositores da geração de Willy, é cintilante em alguns momentos, mas no geral frouxa do ponto de vista orgânico: sucedem-se blocos sonoros, uns mais, outros menos bem-sucedidos, mas desconectados.

Já a Sinfonia dos Orixás impõe-se como uma das grandes sinfonias brasileiras das últimas décadas. Almeida Prado talvez seja o nosso compositor que manejou de modo mais libertário todas as técnicas, sem medo de um acorde maior perfeito.

Duas surpresas finais: a regência segura e empenhada de Guilherme Mannis; e o ótimo desempenho da Orquestra Experimental de Repertório.