Oscar traz funkeira que já cantou com Deize Tigrona

A cantora anglocingalesa M.I.A., que já cantou com a carioca Deize Tigrona, e seu parceiro indiano A.R. Rahman dominam categorias musicais da Academia de Hollywood Uma funkeira no Oscar? Por vias tortas, mas é verdade. A cantora britânica M.I.A. (cujo nome real é Maya Arulpragasam) foi indicada duas vezes ao Oscar, como melhor trilha sonora e melhor canção. A canção é O Saya, da trilha do filme Slumdog Millionaire, o novo filme do diretor Danny Boyle. E o que ela tem a ver com o funk carioca? Tudo. Em 2005, a cantora agitou a Marina da Glória, ao lado de Deize Tigrona, cantando o funk Injeção. De origem cingalesa, M.I.A. namorava um entusiasta do pancadão, o DJ e produtor americano Diplo, que infestou seu disco Arular com o funk carioca - o hit Bucky Done Gun tinha samples de Deize Digrona. Dessa vez, M.I.A. ganhou sem vestir a pele de cachorra. Ela se voltou para Bollywood, a meca do cinema da Índia. Ela definiu seu parceiro, o produtor e compositor A.R. Rahman, que assina a trilha sonora do filme, como "o Timbaland indiano". Timbaland é um consagrado produtor britânico que já trabalhou com Björk, Madonna e muitos outros (M.I.A. Inclusive). Rahman é um dos maiores ídolos da música asiática. Vendeu mais de 100 milhões de discos e 200 milhões de fitas cassete, e seus números o colocam entre os 25 maiores ídolos mundiais. Ele concorre com a melhor canção original (pela parceria em O Saya, com M.I.A.), pela canção Jay Ho e pela trilha inteira, que tem faixas como Gangsta Blues, com o mano BlaaZe.