Os pródigos fãs da música instrumental

O país das cantoras também é afortunado pelo enorme elenco de bons instrumentistas, mas a canção prevalece maciçamente. A música instrumental brasileira sempre ficou estigmatizada como algo hermético, para poucos, apesar da popularização de gêneros como o choro e o samba-jazz. Porém, como o metropolitano que se diz cosmopolita, mas não conversa com o vizinho, músicos tradicionais tendem a menosprezar colegas e bandas de estilos mais pop e festivos.

Pois esses que vêm quebrando preconceitos de músico que toca para impressionar outro músico, nem por isso fazem trabalhos menos elaborados. Com shows e discos de perfil mais dançante e menos “cabeça”, bandas como Bixiga 70, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Macaco Bong, Abayomy Afrobeat Orquestra, Orkestra Rumpilezz e músicos como Guilherme Kastrup, Thiago França e Webster Santos fogem do padrão choro-baião-jazz-samba, sem negar as influências das tradições brasileiras.

As ações do programa mineiro Conexão, que atua pela primeira vez em São Paulo, com shows de encerramento dessa etapa do projeto neste e no próximo fim de semana (inaugurando a ocupação cultural do Largo da Batata), refletem essa tendência. “A ideia dessa programação é mesmo fugir do rótulo de que música instrumental é só pra músicos ou iniciados”, diz Alysson Brenner, curador da Conexão SP. “Por isso trouxemos grupos que têm comunicação maior com o público e quebram um pouco esse estigma. Essa foi a proposta para encerrar o evento e tem também esse clima de celebração, quer dizer, a música instrumental também combina com esses momentos.”

Mauricio Fleury, produtor, tecladista e guitarrista da superbanda Bixiga 70, acredita que hoje o público tem mais acesso à música em geral (incluindo instrumental), está mais interessado em ouvir sons diferentes, atentar para detalhes, e com isso “a abordagem mudou”. “No nosso caso, acho que também o que faz a história rolar é que é um som instrumental dançante. Sempre foi nossa intenção fazer uma coisa que carregasse a informação da música instrumental, elaborada, mas que fosse também divertida, pra festejar, celebrar”, diz o músico.

O Bixiga 70 lançou recentemente o segundo e ótimo álbum, que leva apenas o nome da banda, em que vai além do estilo afrobeat do primeiro, incorporando ritmos afro-latinos e afro-brasileiros. “Evidentemente passa pela nossa formação a tradição musical brasileira como o choro. A gente sempre se empolgou com o som de Hermeto Pascoal e de Frank Zappa, que também tem várias músicas instrumentais maravilhosas”, conta Fleury. “Tem vários diálogos musicais dentro da banda, com afrobeat, com dub, que não é necessariamente aquela guerra dos improvisos. Tem um pouco de influência do jazz e do funk, mas a gente tenta fazer um negócio com uma cara diferente.”

O percussionista, baterista e produtor Guilherme Kastrup, em conversa com músicos do Bixiga 70, “ao ver um show deles lotado de gente jovem se divertindo”, lembrou-se da época de sua iniciação musical. “A canção no Brasil é soberana, mas, quando eu era adolescente, nos meados dos anos 80, artistas como Hermeto, Aquarela Carioca, Paulo Moura, Egberto Gismonte e Naná Vasconcelos lotavam lugares grandes como Circo Voador, Parque Lage e Parque da Catacumba. A música instrumental tinha muito público”, lembra.

Na década de 1990, ele viu esse público se perder e a impressão que ficou foi a de que “a busca excessiva pelo virtuosismo foi tornando a música instrumental brasileira mais hermética, as pessoas foram se cansando de tanta nota, velocidades extremas e harmonias cada vez mais complexas”. “Agora, sinto que existe uma renovação de anseios de quem faz música instrumental. Uma busca por novas estéticas, novas fontes de inspiração, e uma procura por restabelecer o contato com o público”, diz Kastrup.

Ele que já integrou a programação da Conexão SP em setembro e cravou seu nome nos créditos de vários CDs e shows de cantores contemporâneos, acaba de lançar o primeiro e dinâmico álbum solo, Kastrupismo, marcado pela diversidade de ritmos e experiências sonoras com eletrônica, outro setor em que a música instrumental tradicional não atua com desenvoltura. “Muitas das músicas surgiram a partir dessas brincadeiras com uma sessão de percussão que eu tinha gravado pra alguma canção. Uma das coisas que mais me influenciou e abriu as portas pra esse tipo de processo foi o gosto pela música eletrônica, em que muitas vezes são os sons que determinam o discurso e há uma liberdade formal muito maior do que a música instrumental que havia me influenciado até então.”

Enfim, sem menosprezar a tradição, trabalhos como o de Kastrup, do Bixiga 70, a fusão de jazz com toques do candomblé da Rumpilezz e o rock do Macaco Bong, entre outros, vão abrindo caminhos para recuperar um certo público de música instrumental que se distanciou do gênero.

PROGRAMAÇÃO

Hoje

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Banda Black Rio, Batuque Manouche e DJ Beto Chuquer no Estúdio (Rua Pedroso de Morais, 1.036, tel. 3814-7383), R$ 5

Amanhã

Banda Mantiqueira, Daniel Mã, Areia de Grupo de Música Aberta, Aláfia e DJ Samuca no Centro Cultural Rio Verde (Rua Belmiro Braga, 119, tel. 3034-5703) R$ 5

Domingo

Macaco Bong, Orkestra Rumpilezz e Bixiga 70 no Largo da Batata. Grátis

CONEXÃO SP

Estúdio. Avenida Pedroso de Morais, 1.036, Pinheiros, tel. 3814-7383. Hoje, 20 h. R$ 5.