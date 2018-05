Os pianistas Túlio Mourão e Rafa Castro se apresentam no projeto Instrumental Sesc Brasil, em SP

Os pianistas Túlio Mourão e Rafa Castro fazem show do DVD Teias no palco do Instrumental Sesc Brasil, nesta segunda-feira, 7, às 19h, no Sesc Consolação, com entrada gratuita.

O projeto reúne duas gerações de músicos mineiros, em dois pianos, o que possibilita uma riqueza melódica, harmônica, rítmica e de timbres. De um lado, Rafa Castro, que surge como um dos bons nomes da nova geração, e, do outro, Túlio Mourão, pianista, arranjador e compositor já consagrado.

No repertório, estão composições autorais de Túlio e Rafa, além de releituras, como do clássico Trem Azul, de Lô Borges.

Teatro do Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, Consolação, tel. 3258-3830. Entrada gratuita (retirada de ingressos com 1 hora de antecedência, limitado a 1 ingresso por pessoa).