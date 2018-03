Os Paralamas do Sucesso vão lançar novo disco de inéditas

Os Paralamas do Sucesso vão lançar um novo disco com canções inéditas. O trio formado por Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro já está em estúdio para a gravação das músicas. O trabalho deve chegar às lojas no segundo semestre deste ano.

O 21º álbum de inéditas da carreira da banda dá sequência ao disco Brasil Afora, mais recente deles, que saiu em 2009. O CD, ainda sem título, tem produção de Mario Caldato Jr., que já trabalhou com nomes como Blur, Bjork, Beck, Planet Hemp e Manu Chao.

Recentemente, os Paralamas comemoraram três décadas de carreira com diversas uma turnê especial por todo o País. Eles também lançaram um box com 20 discos, sendo 18 originais e dois com conteúdo alternativo (trabalhos para cinema e documentários).