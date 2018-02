Os Mulheres Negras celebram a 'esquisitice sonora' em festival

De 1985 a 1991, havia uma banda muito louca na cidade. Os Mulheres Negras, dupla formada por André Abujamra e Mauricio Pereira, sacudiram a vanguarda musical paulistana. Eram donos de canções, aliás, um reflexo da cidade onde viviam, diferentes referências, vindas de partes distantes do globo, fluindo por uma mesma via, como as avenidas Paulista ou São João. São Paulo era o caos urbano, em crescimento constante. Os Mulheres Negras tinham uma esquisitice sonora que, 30 anos depois, se percebe o inevitável. O que Pereira e Abujamra fizeram, registrado em Fita Pirata Oficial (1987), Música e Ciência (1988) e Música Serve Pra Isso (1990), só estava à frente do seu tempo. Em 2015, “todo o resto” chegou ao ponto da dupla paulistana.

“Quando convidaram a gente, fui entender melhor do que se tratava o festival”, explica Pereira sobre o Festival Música Estanha, que inicia a terceira edição nesta terça-feira, 24, e se espalha pela cidade de São Paulo até domingo, 29. “E percebi que temos tudo a ver. No fundo, a gente está ali na frente do combate sonoro. Somos da turma fora do esquadro, gente que alarga a capacidade da canção e de um show.”

Os Mulheres Negras são uma das 12 atrações musicais dessa terceira edição do Música Estranha, que se dividem a partir de quarta, 25, pelo Sesc Vila Mariana, Estúdio Fita Crepe, Centro Cultural São Paulo, Praça da Artes, Nos Trilhos, na Ciclofaixa da Avenida Paulista e no Mirante 9 de Julho. Na terça, abrindo as atividades do festival, ocorre uma oficina chamada Musification: Redescubra os Sons Cotidianos Através da Tecnologia, com o norte-americano Akito van Troyer, pesquisador do MIT Media Lab.

A dupla de Pereira e Abujamra se apresenta no Nos Trilhos no sábado, 28, a partir das 19h30. Também se apresentam, naquela noite, Abraxas (dos Estados Unidos), Los Pirañas (Colômbia) e Classical Music Rave (Holanda). “A nossa proposta ainda é parecida com aquela que tínhamos quando começamos”, explica Pereira. “Acho que o mundo mudou. O mundo ficou mais parecido com Os Mulheres Negras de 1985. Com a internet, basta um clique e você tem acesso a tudo. Os Mulheres sempre foram isso, fazíamos um esforço para amarrar tanta coisa. Às vezes, era difícil”, ele diz, e conclui: “Acho que o tempo foi bom para a gente também. A gente era mais intenso do que necessário. Precisávamos de mais maturidade.”

No Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o Música Estranha fará apenas uma sessão do filme mudo The Oyster Princess, do alemão Ernst Lubitsch, no dia Espaço Cultural BNDES, na quarta-feira, 2.

Na cidade, o Festival Novas Frequências também propõe uma música “fora da caixinha”. Realizado entre os dias 1.º e 8 de dezembro, o evento trará 42 artistas, de 12 países diferentes, para sete pontos do Rio: Audio Rebel, Cais da Imperatriz, Casa Rio, Laboratório Agnut, Maison de France, Oi Futuro Ipanema e Sesc Ginástico.

Serviço do 3º Festival Música Estranha

De 25 a 29 de novembro 2015 – São Paulo

2 de dezembro – Rio de Janeiro

25/11, quarta, 21h

Teatro do Sesc Vila Mariana

- FES - Flat Earth Society (Bélgica)

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) / R$ 10,00 (meia) / R$ 6,00 (credencial plena)

Rua Pelotas, 141, Vila Mariana, SP

Atendimento ao público: (11) 5080-3000

Capacidade: 608 pessoas

Acesso deficiente físico: sim

Estacionamento conveniado

26/11, quinta, 20h

Estúdio Fita Crepe

- MUSLAB – Muestra Internacional de Música Electroacústica (México)

Ingressos: Entrada gratuita, por ordem de chegada.

Rua da Consolação, 2582, SP

Capacidade: 30 lugares

www.estudiofitacrepe.com.br

26/11, quinta, 21h

Centro Cultural São Paulo– Sala Adoniran Barbosa

- Daniel Ott e Manos Tsangaris (Alemanha/Suíça)

- Ensemble Música Estranha (São Paulo)

Ingressos: Grátis – a bilheteria será aberta duas horas antes do início do espetáculo para a retirada de ingressos. Os ingressos não estarão disponíveis pela internet.

Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso, SP

Atendimento ao público: (11) 3397-4002

Capacidade: 622 lugares

Acesso deficiente físico: sim

Estacionamento conveniado

27/11, Sexta, 20h

Praça das Artes, Sala do Conservatório

- FES - Flat Earth Society (Bélgica)– projeção do filme “The OysterPrincess”, 1919, Ernst Lubitsch

- Abstrai Ensemble (Rio de Janeiro)

Ingressos: Gratuito, retirada de senha 1 hora antes do evento

Av. São Joao, 281, Centro, SP

Atendimento ao público: (11) 4571-0401

Capacidade: 200 pessoas

Acesso deficiente físico: sim

Estacionamento conveniado

28/11, sábado, 15h30

Nos Trilhos

- Oficina para crianças (São Paulo)

- MUSLAB (México)

- Showcases

INGRESSOS: Gratuito

Rua Visconde de Parnaíba, 1253, SP

Capacidade: 1500 pessoas

Estacionamento conveniado

28/11, sábado, a partir de 19h30

Nos Trilhos

- Os Mulheres Negras (São Paulo)

- Abraxas (EUA)

- Los Pirañas (Colômbia)

- Classical Music Rave(Holanda)

INGRESSOS: R$ 20,00 – http://www.sympla.com.br/

Rua Visconde de Parnaíba, 1253, SP

Capacidade: 1500 pessoas

Estacionamento conveniado

29/11, domingo, 15h

Ciclofaixa Av. Paulista

- Cyclophonica(Rio de Janeiro)

- TiltedAxes: Música para Guitarras Ambulantes (EUA)

29/11, domingo, 17h

Mirante Nove de Julho

- Showcases (vencedores do edital, resultado ainda não saiu)

- DJs Mengel&Berg (Holanda)

- Coletivo Capim Novo (São Paulo)

Ingressos: gratuito

Rua Carlos Comenale, s/n, atrás do MASP

Atendimento ao público: (11) 3111-6342

Capacidade: 350 pessoas

www.mirante.art.br

02/12,quarta, 19h

Espaço Cultural BNDES

- Flat Earth Society – projeção do filme “The OysterPrincess”, 1919, Ernst Lubitsch

Ingressos: Gratuito – reservas pela Internet ou retirada no dia do evento

Av. República do Chile, 100 – Centro, RJ

Atendimento ao público: (21) 2172-6935

http://www.bndes.gov.br/

Capacidade: 420 pessoas

Acesso deficiente físico: sim