Os clássicos da carreira do 'último romântico'

De sua nova produção, Lulu Santos toca uma música ou outra nos shows que faz nesta sexta e sábado no Teatro Bradesco. Nessas apresentações, o protagonismo fica por conta dos sucessos de sua carreira - que são muitos. Enquanto não começa a rodar com o show inspirado no disco Luiz Maurício, ele leva adiante a turnê Toca + Lulu, acompanhado de sua banda.

Cantor, compositor e guitarrista, Lulu usou como mote o box Toca Lulu, lançado em 2012 e que compila 55 canções, para criar um tour nos mesmos moldes - e com o mesmo nome. Munida com os maiores hits da discografia do músico, a turnê fez muito sucesso, a ponto de ganhar uma continuação, sob o título de Toca + Lulu.

Com direção de arte de Karen Araujo, figurino de Claudia Kopke e direção musical do próprio Lulu, o show exibe toda sua fama de hitmaker - que talvez, no pop brasileiro, só encontre equivalência com Guilherme Arantes. O repertório passeia por sua trajetória, dos anos 1980 (quando compôs muitos de seus clássicos), com Tudo Azul, Como Uma Onda (Zen Surfismo), Tempos Modernos, Adivinha O Quê? e Último Romântico, passando pela década de 90, com Sábado à Noite, até os anos 2000 em diante, com Já É.