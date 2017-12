Os cinco discos de jazz preferidos de Ethan Hawke, que interpreta Chet Baker no cinema

Em Born to Be Blue, Ethan Hawke interpreta o trompetista Chet Baker num período de transição em sua vida. O filme começa no momento em que, em 1960, Baker está tentando voltar em meio a uma crise pessoal.

Refletindo sobre seu papel e seu interesse em jazz de uma forma geral, Hawke indicou cinco entre seus discos preferidos. Eles incluem trabalhos de Baker, claro, mas também trilhas e músicas de Miles Davis, Nina Simone e do pianista Hampton Hawes.

Confira:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1. Chet Baker, Chet in Paris

Acho que este é o melhor álbum dele. Ele marca um grande momento de seu relacionamento com Dick Twardzik. Dick era realmente brilhante e incentivava Chet a se distanciar dos velhos padrões e fazer música original. Este é realmente um dos meus discos favoritos.

2. Miles Davis, Blue Moods

É menos conhecido que Sketches of Spain. Mas minha mãe tinha esse disco, e quando eu estava descobrindo o jazz eu o roubei dela e levei para o meu apartamento. Eu achava que ele era famoso porque minha mãe tinha, mas acontece que ele era meio obscuro. Ouvi muitas e muitas vezes.

3. The Essential Nina Simone

Eu a amo tanto, e também seu profundo conhecimento de música. Sou um grande fã de Bob Dylan e ela faz os melhores covers do músico, como em Just Like a Woman and Just Like Tom Thumb’s Blues. Ela pode tornar dela qualquer gênero musical.

4. This Is Hampton Hawes

As pessoas me perguntaram sobre os livros que eu li para me preparar para interpretar Chet Baker. O livro de memórias de Hampton Hawes, Raise Up Off Me, é simplesmente brilhante. É todo sobre o universo do jazz e seu trabalho com outros músicis. Ele foi uma inspiração.

5. Music From Mo' Better Blues

Branford Marsalis e sua interpretação de Mo' Better Blues é uma das minhas preferidas. Não há nenhuma playlist ou mixtape que eu tenha feito para um amigo nos últimos 20 anos que eu não a tenha incluído.