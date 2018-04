Os Beatles ganham vida em videogame; veja o comercial

Quase quatro décadas depois da separação dos Beatles, a lendária banda britânica ganha vida no videogame The Beatles: Rock Band, com o qual os fãs poderão testar seu talento, tocando clássicos como Get Back, Yellow Submarine e Twist and Shout.

O jogo chegará às lojas de todo o mundo no dia 9 de setembro, com 45 músicas e a um preço que oscilará entre US$ 60 e US$ 250, de acordo com os instrumentos virtuais comprados.

A chegada da banda de Liverpool ao mundo dos videogames é um dos eventos mais esperados do ano no setor, como se pôde comprovar na feira de videogames E3, realizada em Los Angeles no início de junho.

A apresentação do jogo contou com a presença dos dois Beatles que ainda estão vivos, Paul McCartney e Ringo Starr, além das viúvas de John Lennon e George Harrison, Yoko Ono e Olivia Harrison, respectivamente. O stand de exibição do programa, com atuações ao vivo, foi um dos mais movimentados do evento.

The Beatles: Rock Band foi produzido pela MTV Games e pela Harmonix e é uma edição personalizada do jogo Rock Band, com os sucessos do grupo de Liverpool.

Uma das principais novidades será que três usuários poderão cantar juntos, como faziam os Beatles, para dar mais realismo à interpretação.

O programa virá acompanhado de um simulador da bateria de Ringo e do baixo de McCartney, mas os das guitarras de Lennon e Harrison serão vendidos separadamente.

No entanto, o videogame será compatível aos comandos de programas similares como o Rock Band ou o Guitar Hero.

Os fabricantes já anunciaram 44 dos 45 títulos que serão incluídos no videogame, resgatados de toda a discografia do grupo, desde seus primeiros anos até a separação da banda, embora o critério de seleção das músicas tenha levado em conta não só a repercussão da canção, mas sua capacidade de se adaptar ao jogo para quatro pessoas.

Clássicos como Let it Be, Lady Madonna ou The Long and Winding Road ficaram de fora, por enquanto.

A lista de sucessos inclui I Saw Her Standing There, Can't Buy Me Love, Ticket To Ride, Drive My Car, Yellow Submarine, Lucy In The Sky With Diamonds, Something, Here Comes The Sun, entre outros.

Internautas do mundo todo têm especulado sobre qual será a última canção do jogo. Hey Jude e We Can Work It Out estão entre as mais cotadas.

The Beatles: Rock Band estará disponível para o PlayStation3, da Sony, o Wii, da Nintendo e o Xbox 360, da Microsoft, cujos usuários poderão baixar da internet, exclusivamente, o tema All You Need Is Love.

Os fabricantes anunciaram que assim que o jogo começar a ser vendido, os fãs poderão comprar pela internet o disco Abbey Road na íntegra, adaptado para o programa, mas a data para o lançamento do produto ainda não foi divulgada.

