Os 5 melhores shows do Lollapalooza

Outros destaques dance deram as caras, como Rudimental e Steve Aoki, mas até quem tem ligação com o indie rock transformou os gramados do Lolla em enormes pistas de dança. Esse foi o caso de Foster the People e Young the Giant. O primeiro já tinha tocado no Lolla em 2012 abrindo para o Arctic Monkey, enquanto o Young the Giant fez sua primeira passagem pelo País e, mesmo tendo a ingrata missão de disputar os corações dos fãs com Calvin Harris, fez um show muito divertido.

Gigantes como Pharrell Williams e Robert Plant não decepcionaram e entregaram o que o público esperava. Jack White e Smashing Pumpkins tiveram performances consistentes e com muito saudosismo fechando as duas noites com chave de ouro.