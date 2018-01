Os 17 anos da americana Miley Cyrus dão um livro

Se hoje aos 17 anos Miley Cyrus é famosa mundialmente por protagonizar a série Hannah Montana, do Disney Channel, aos 11 sofria por não ter amigos e ser alvo de brincadeiras de mau gosto na escola. A trajetória da musa teen, criada em uma fazenda no Tennessee (EUA), é contada na autobiografia Hannah Montana e Eu.

Filha do cantor Billy Ray Cyrus, Miley nasceu com o nome de Destiny Hope, mas desde pequena era chamada de Smiley (sorriso), que com o tempo virou Miley. "Não acho que alguém já tenha me chamado de Destiny", escreve a atriz, que mudou seu nome oficialmente para Miley em 2008. Mesmo ano em que foi escolhida uma das 100 Pessoas Mais Influentes do Mundo pela revista Time.

Para quem pensa que sua vida foi fácil, ela lembra de momentos difíceis, como a morte do seu avô paterno, as brigas com a colega de elenco Emily Osment e as crises comuns da adolescência, usar aparelho, ter espinhas, descobrir o amor. A batalha para obter o papel de Hannah e sua adaptação ao sucesso também estão no livro.

Com humor, Miley mostra que a fama não impede que ela tenha momentos de falta de sorte: "Estava no tapete vermelho com Taylor Swift e Katy Perry, então uma abelha veio e picou uma de nós três. Quem?", diverte-se.

Hannah Montana e Eu - Panda Books, Preço: 39,90