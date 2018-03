Ortodoxos russos pedem ´nova inquisição´ contra Madonna Cerca de 100 radicais ortodoxos se manifestaram nesta segunda-feira na praça Pushkin, em Moscou, para pedir uma "nova inquisição" e protestar contra a realização do show que a cantora americana Madonna fará dia 12 na capital russa. "Proclamamos uma nova santa inquisição, que lutará contra a profanação das cruzes, dos ícones e da simbologia da ortodoxia russa", disse Leonid Simonovich-Nikshich, líder da União de Porta-bandeiras Ortodoxos, organização que convocou o comício. O dirigente ortodoxo disse que o objetivo da nova inquisição não é matar pessoas, mas lutar contra o sacrilégio. "Nós, ortodoxos, faremos tudo que estiver a nosso alcance para impedir o show de Madonna em Moscou", afirmou Simonovich-Nikshich. A Igreja Ortodoxa Russa (IOR) pediu a seus fiéis que boicotem o espetáculo da pop star, que faz parte da turnê mundial de apresentação de seu último disco, "Confessions on a Dance Floor". "Para ilustrar suas próprias paixões, Madonna explora a cruz, a imagem de Nossa Senhora e outros símbolos religiosos. Isto é inadmissível", disse o diretor de Relação Públicas da IOR, Vsievolod Chaplin. Chaplin afirmou que a igreja Ortodoxa "recomenda encarecidamente" a seus fiéis que não compareçam ao show da diva do pop. "Esta jovem alegre e bonita (Madonna), que passa de uma religião a outra, necessita de assistência espiritual. Qualquer cristão poderia dar isso a ela, mas para os ortodoxos é melhor que não compareçam ao espetáculo", acrescentou o sacerdote. Igreja Ortodoxa Russa condenou ´O Código Da Vinci´, mas filme foi exibido Em maio, a IOR condenou o filme "O Código Da Vinci", de Ron Howard, baseado no best-seller homônimo do norte-americano Dan Brown, por "ofensa grave aos sentimentos religiosos". As críticas do clero, no entanto, não impediram a exibição do longa. Na semana passada, o líder dos católicos russos, o arcebispo de Moscou, Tadeusz Kondrusiewicz, pediu à Madonna que não se crucificasse no palco durante seu primeiro show na Rússia, como fez nas outras apresentações da turnê. "Para nós, cristãos, a imoralidade do espetáculo de Madonna é evidente, assim como a falta de consciência dos autores de ´O Código da Vinci´ e de ´A Última Tentação de Cristo´", disse Kondrusiewicz. O líder católico pediu aos organizadores do show, que será realizado no estádio olímpico Luzhniki, em Moscou, que persuadam Madonna a não fazer poses "obscenas" durante a apresentação.