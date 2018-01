Orquestra Juvenil de Heliópolis se reúne com quatro guitarristas no Ibirapuera

Uma boa dica de programa para este domingo, 10 de setembro: a Orquestra Juvenil de Heliópolis, um grupo de músicos de rock e quatro guitarristas consagrados se apresentam juntos no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O concerto, gratuito e ao ar livre, ocorre no Auditório Ibirapuera, voltado para o Parque, às 18h.

Os convidados da guitarra são: Luiz Carlini (da banda Tutti-Frutti, surgida nos anos 1970), Edgard Scandurra (do Ira!), Lucio Maia (da Nação Zumbi) e o caçula Tim Bernardes (da banda O Terno).

Concebido por Monique Gardenberg, Jeffrey Neale e Lourenço Rebetez (com colaboração da cantora e compositora Marina Lima), o espetáculo tem roteiro e curadoria de Marcus Preto e contempla as fases mais importantes do rock and roll e dos gêneros que dele derivaram, segundo um comunicado da organização.

O diretor musical Ruriá Duprat convocou outros grandes nomes da música – como Nelson Ayres, Wagner Tiso, Thiago Costa e o próprio Rebetez– para criarem com ele os arranjos orquestrais. A regência ficou a cargo do maestro Edilson Ventureli, titular da orquestra.

Promovido pela Samsung, o evento teve sua estreia no dia 3 de setembro, no Rio, reunindo mais de 15 mil pessoas na Praia de Ipanema.

A linha do tempo do show parte da década de 1960, com clássicos dos Beatles, dos Rolling Stones e dos Beach Boys, passa pelo folk de Bob Dylan, pelo rock psicodélico, pelo punk, new wave, rock brasileiro dos anos 1990 e 2000 e o indie rock do século 21.

A Orquestra Juvenil de Heliópolis é formada por 60 músicos de 14 a 25 anos de idade, e é Mantida pelo Instituto Baccarelli – organização sem fins lucrativos voltada para o ensino musical, formação artística e inserção social.