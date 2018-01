Orquestra Experimental de Repertório, 20 anos

"Que nome esquisito é esse?" Jamil Maluf ouviu várias vezes a mesma pergunta quando, deixando de lado os termos ‘sinfônica’ e ‘filarmônica’, propôs a criação da Orquestra Experimental de Repertório, há 20 anos. Mas o batismo tinha fundamento. Maluf, que é o regente titular, explica: "Sentia falta de uma orquestra que esticasse os tentáculos para além das peças tradicionais", diz. "A ideia é executar todo tipo de repertório, sem preconceito, não só como exceção."

Em 2010, o grupo comemora as duas décadas em que fez por merecer a alcunha. Em que outro concerto, além deste de domingo (28), você escutaria a cantata ‘Alexander Nevsky’, de Sergei Prokofiev? Normalmente, só no filme homônimo de Sergei Eisenstein (1938), do qual ela é a trilha. Aqui, será interpretada pelo Coral Lírico, sob a batuta de Mário Zaccaro.

A simbiose entre o cinema e a música orquestral, as fronteiras entre o popular e o clássico, as sonoridades orientais - tudo isso interessa aos seus componentes, que são músicos pré-profissionais. "Esse era outro objetivo: a formação de instrumentistas do mais alto gabarito para as orquestras sinfônicas do país", diz Maluf. Mais de 600 músicos já passaram por ali - orgulhoso, o maestro conta 32 só na Osesp hoje.

Se quiser incorporar o espírito curioso da orquestra, ou só apurar os ouvidos, chegue meia hora antes do início do concerto.

A pequena aula, com músicos no palco, ajuda a entender melhor as composições raras da temporada. Ou, simplesmente, a experimentar mais de Beethoven (‘Sinfonia nº 5’), também presente no repertório.

Onde: Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Pompeia, 3670- 4100. Quando: Dom. (28), 11h. Quanto: R$ 30.