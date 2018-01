Orquestra e vozes afinadas em homenagem a Tom Jobim Quatro belas vozes, um repertório de clássicos e arranjos camerísticos modelam a Homenagem a Tom Jobim, que vai ter lugar só nesta quarta-feira no Credicard Hall, com uma versão carioca no dia 24 no Claro Hall. A orquestra de câmara que acompanhará Ney Matogrosso, Zizi Possi, Zé Renato e Roberta Sá terá 21 músicos sob a direção do violonista Mário Adnet, idealizador do projeto. No roteiro há uma predominância de canções amorosas de Tom, que completaria 80 anos no dia 25 de janeiro de 2007. Entre elas clássicos como "Insensatez", "Retrato em Branco e Preto", "Falando de Amor", "Eu te Amo" e "Por Causa de Você", além de temas menos populares como "Valsa do Porto das Caixas" e "Imagina", dois dos números instrumentais do show. "Montei esse roteiro pensando primeiro na instrumentação camerística, depois no repertório que cabia nisso, criando arranjos sempre dentro do que o Tom concebeu", diz Adnet, que vem de outra experiência bem-sucedida no gênero, o projeto Jobim Sinfônico, e marca sua estréia como regente nesta homenagem. Com isso, acaba revelando novas nuances das canções, de maneira que mesmo as mais conhecidas têm sabor de novidade. Os intérpretes farão solos, duetos e depois se juntarão para um grand finale. O show vai ser registrado para provável exibição na TV (Canal Brasil) e lançamento em CD e DVD. Homenagem a Tom Jobim. Credicard Hall (3.800 lug.). Avenida Nações Unidas, 17.955, (11) 6846-6010. Amanhã, 21h30. R$ 40 a R$ 80