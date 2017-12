Orquestra de Câmara lança CD em São Paulo A Orquestra de Câmara Paulista (OCP) lança no dia 20 de dezembro, a partir das 18h30, no Auditório da Livraria Cultura do Shopping Market Place, em São Paulo, o CD Sarau Brazil. O CD traz algumas raridades da música clássica brasileira que possuem poucas gravações. A pesquisa e os arranjos para o CD foram feitos pelo maestro Branco Bernardes. Com a seleção de canções, o maestro tentou reproduzir o ambiente dos saraus literários e musicais do final do século 19 - por isso, o Brasil com "z" no título do trabalho. O álbum - que contou com o patrocínio do Grupo Lacan e foi lançado pela Rio 8 Fonográfica - tem músicas pouco gravadas de Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno, Francisco Braga e Xisto Bahia, entre outros. Sarau Brazil possui cerca de 50 minutos de gravação e tem como solistas Adriana Bernardes e Sandro Bodilon.