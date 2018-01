Orquestra da USP faz concerto ao ar livre no Ibirapuera A Orquestra Sinfônica da USP-Osusp fará um concerto grátis, regência será do compositor e maestro convidado Aylton Escobar, que vai encerrar o Festival Beethoven executando a Abertura Egmont e a Sinfonia número 5. A apresentação será do lado externo do Auditório Ibirapuera. Segundo o curador do auditório, o pianista Marcelo Bratke, a Osus´p é "uma das poucas que conseguem acompanhar solistas de vários ritmos diferentes e ter abertura para o novo, o diferente". A Osusp é dirigida por Carlos Moreno, que na opinião de Bratke, "conseguiu transformá-la Osusp em uma das melhores Sinfônicas do Brasil". USP-Osusp, sob regência de Aylton Escobar - Domgino, 11 horas, Auditório Ibirapuera - Parque do Auditório. Grátis. Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº - Portão 2 do Parque do Ibirapuera. Estacionamento, entrada pelo Portão 3 do Parque. Metrô Brigadeiro. Ônibus 775C Metrô Ana Rosa-Portão 10.