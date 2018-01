Orquestra da USP divulga agenda de concertos até o final do ano

A Orquestra Sinfônica da USP (OSUSP) está com a agenda movimentada até dezembro de 2016. Os músicos farão uma série de apresentações na Sala São Paulo, no Centro de Difusão Internacional (CDI) da USP e também na Faculdade de Direito e na Escola de Enfermagem.

O próximo concerto acontece no dia 27 de outubro e vem seguido por apresentações que se estendem até 10 de dezembro, com composições de Wolfgang A. Mozart, Joseph Haydn e Heitor Villa-Lobos, entre outros, além de contar com a participação de convidados, como o violinista húngaro Antal Zalai e o regente. Ricardo Bologna.

A apresentação do dia 27 de outubro acontece no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP sob regência de Gabriel Rhein-Schirato. As obras escolhidas para o concerto são de Felix Mendelssohn Bartholdy, Joseph Haydn e Sergei Prokofiev.

As demais apresentações ocorrem nos dias 31 de outubro; 11, 12 e 25 de novembro e 9 e 10 de dezembro. Os concertos programados para a USP são gratuitos. Para a Sala São Paulo os ingressos podem ser adquiridos diretamente na bilheteria ou no site da ingresso rápido.

A série musical também conta com a apresentação “Um grão de folia” na comunidade São Remo, no Butantã, em parceria com o Circo Escola Bom Jesus no dia 26 de novembro, às 11hs.

A OSUSP, órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, foi fundada em 1975 e teve como regentes titulares Camargo Guarnieri (1975-1993), Ronaldo Bologna (1993 a 2001), Carlos Moreno (2002 a 2008) e Lígia Amadio (2009 a 2011).

Nestes 40 anos de existência, realizou excursão pela Alemanha, lançou oito CDs, organizou concursos de composição, participou de montagens de ópera e se apresentou com regentes e solistas de renome internacional como o tenor José Carreras, o violinista Schlomo Mintz e os pianistas Arnaldo Cohen, Yara Bernette, Roberto Szidon e Ingrid Haebler. Sua temporada anual consiste em apresentações regulares em diferentes salas de concerto e nos diversos campi da USP.