Orquestra austríaca faz música com legumes e verduras

Antes de cada apresentação, os músicos de uma das orquestras mais inusitadas do mundo vão à feira em busca de matéria prima para seus concertos - legumes e verduras, a partir dos quais eles constróem seus instrumentos. No fim de cada apresentação, os instrumentos da "Primeira Orquestra Vienense de Legumes" acabam na panela, e o público pode apreciar uma sopa preparada com eles. A orquestra se apresenta na Grã-Bretanha na próxima semana, no Festival de Música Contemporânea de Huddersfield. A orquestra só toca com instrumentos vegetais e usa, por exemplo, castanholas de berinjela, flautas de cenoura ou instrumentos de percussão recheados de feijão. Um instrumento chamado "pepinofone" consiste de um pepino perfurado com uma embocadura de cenoura e um pimentão oco na extremidade. A orquestra não desperdiça comida: no fim da apresentação, o público é convidado a tomar uma sopa feita com os restos dos instrumentos. Artefatos de cozinha como um liquidificador e um ralador de queijo também são usados durante o show. O grupo de onze artistas toca música a sério - desde compositores clássicos como Igor Stravinski até melodias modernas do grupo de rock eletrônico Kraftwerk. A orquestra roda o mundo com seus instrumentos vegetais e já tocou na Ásia e no renomado festival de música de Salzburgo.