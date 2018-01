Orishas é confirmado para o Rock in Rio-Lisboa 2006 O grupo de hip-hop de origem cubana Orishas participará no dia 3 de junho do Rock in Rio-Lisboa 2006, disse à EFE um porta-voz da organização. O Orishas dividirá o palco do quarto dia do festival com o grupo americano Red Hot Chili Peppers, os britânicos do Kasabian e a banda portuguesa Da Weasel. O grupo cubano se soma assim à lista de artistas confirmados para o evento, a qual inclui Ivette Sangalo, Jota Quest, a cantora colombiana Shakira e o guitarrista mexicano Carlos Santana. O grupos Jamiroquai (que fez show na sexta-feira em São Paulo) e o Guns N´ Roses e os cantores Sting e Roger Waters, co-fundador do Pink Floyd, também participarão do Rock in Rio-Lisboa. O Orishas, indicado ao Grammy 2006 na categoria melhor álbum de Rock Latino/Música Alternativa, apresentará em Lisboa seu último disco, "El kilo" (2005), lançado simultaneamente em 25 países. A próxima edição do Rock in Rio-Lisboa acontecerá nos dias 26 e 27 de maio e entre 2 e 4 de junho.