Organizadores do Grammy chegam a acordo com roteiristas Os roteiristas em greve de Hollywood disseram na segunda-feira que concederão um "acordo interino" aos organizadores do Grammy, permitindo assim que a cerimônia de premiação da música seja elaborada por membros do sindicato. Na semana passada, o Sindicato dos Roteiristas da América (Writers Guild of America), que representa os 10.500 roteiristas de filme e televisão que estão em greve, disse que não iria atrapalhar o evento musical. O anúncio agora garante que o show será apresentado em seu formato tradicional, com entrega dos prêmios e apresentações musicais. "Os músicos profissionais enfrentam muitas das questões que nós vivemos com relação ao pagamento justo pelo uso do nosso trabalho em novas mídias", disse o sindicato dos roteiristas em comunicado, acrescentando que o grupo tomou a decisão "pelo interesse de alcançar nosso objetivo de conseguir um contrato justo". A Recording Academy, que realiza o Grammy, respondeu se dizendo "gratificada" por ter conseguido chegar a um acordo. O principal ponto de disputa dos roteiristas refere-se ao pagamento pela publicação de seus trabalhos na Internet. A greve atingiu diversos eventos de premiação em Hollywood, incluindo o Globo de Ouro. A entrega do Grammy, principal prêmio musical dos EUA, está marcada para 10 de fevereiro. (Por Bob Tourtellotte)