Organizador de show contrata geriatra para os Stones O organizador do show dos Rolling Stones que será realizado na sexta-feira na cidade norueguesa de Bergen contratou um médico geriatra para cuidar da banda, informou nesta quinta-feira a imprensa da Noruega. Bergen Live, organizador do evento, contratou os serviços de Paal Naalsund, chefe do departamento de geriatria de um hospital da cidade. Naalsund confirmou à imprensa norueguesa que estará à disposição dos membros dos Stones, cujos integrantes possuem, quase todos, mais de 60 anos. O médico, especialista em geriatria e medicina interna, também pode atender os músicos caso eles tenham problemas que não sejam relativos às suas idades, informou a rádio norueguesa "Nrk". "Os Stones e o público podem ficar tranqüilos. Também tenho estudos na medicina geral", assegurou Naalsund.