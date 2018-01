‘Orfeu do Carnaval’ em novo clipe de Arcade Fire

A banda canadense Arcade Fire, que lança na terça-feira, dia 29, Reflektor, seu quarto álbum, divulgou o clip da música Afterlife e, para a surpresa dos fãs brasileiros, ele reproduz cenas de Orfeu do Carnaval, filme de 1959 dirigido por Marcel Camus, que é baseado na peça Orfeu da Conceição, de Vinicius de Moraes. A mitologia está também na capa do disco, que traz foto da estátua Orfeu e Eurídice, de Rodin. No último sábado, comemorou-se o centenário de nascimento do poetinha.

Assista a seguir: