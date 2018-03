Ópera-rock sobre vida de Mozart estréia em Paris em setembro

Reverenciado como prodígio desde tenra idade, Mozart se tornou uma das personalidades mais significativas da cultura europeia, com a sua prolífica produção de óperas, concertos, músicas de câmara, sinfonias e coros.

Mas os produtores do espetáculo estão mais interessados no rebelde cabeludo apresentado na versão do filme "Amadeus," de 1984, sobre a vida do músico.

"Pela atitude dele, Mozart foi o primeiro "rock star." Ele se revoltou contra os princípios e as normas de sua época, ele morreu jovem e era um libertino," disse o co-produtor Albert Cohen.

"Ele também foi o primeiro músico a se tornar um artista independente; para nós, uma ópera-rock parecia o único tratamento apropriado."

A ópera apresentará os altos e baixos e as buscas românticas da vida do compositor desde os primeiros dias na cidade natal, Salzburgo, até a fama internacional em Viena.

O musical de 6 milhões de euros contará com 60 atores, cantores e músicos vestidos com figurinos da época, violinistas no estilo do Século 18 acompanhados por uma banda de rock ao vivo, e movimentados refletores de luz.

"Mozart, L'Opera Rock" vai estrear no Palais des Sports, em Paris, no dia 22 de setembro, antes de sair em turnê pela França em 2010.