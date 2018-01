Ônibus espacial leva composições de Chopin ao espaço

A música do compositor polaco Frederic Chopin (1810- 1849) viajará ao espaço a bordo do ônibus espacial americano Endeavour, que será lançado no domingo, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, com seis astronautas.

A embaixada de Polônia nos EUA entregou um CD com músicas de Chopin para a tripulação do Endeavour, cujo capitão, o astronauta de origem polaca George David Zamka, é quem está encarregado de pôr em órbita as composições do célebre pianista, segundo informou a rádio pública da Polônia.

A iniciativa faz parte das comemorações pelo bicentenário de nascimento do compositor, que será completado no dia 1º. O ponto alto do aniversário vai ser em março, quando será inaugurado, em Varsóvia, um museu dedicado ao músico