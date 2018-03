ONG britânica pede que Madonna reconsidere nova adoção

Uma sociedade beneficente para crianças pediu a Madonna que pare e pense sobre adotar outra criança africana. A ONG Save the Children disse neste sábado, 28, que a cantora se arrisca a passar uma mensagem errada em adotar uma segunda criança do Malavi. Uma pessoa envolvida nos processos de adoção da pobre nação africana informou à agência Associated Press na sexta-feira que a popstar planeja adotar uma menina de 4 anos, para fazer companhia a David Banda, de 3, também do Malavi, cujo processo de adoção foi finalizado no ano passado.

"Por favor, pense de novo", disse o porta-voz da Save the Children Dominic Nutt, alegando que muitas adoções internacionais não são necessárias. Nutt esclareceu que não estava sugerindo que a cantora fazia algo errado, mas afirmou que os processos de adoções internacionais como um todo costumam falhar.

"Eu não gostaria de, por um segundo, sugerir que Madonna tenha feito nada fora das regras. Mas as vezes as regras podem falhar", acrescentou o porta-voz. Segundo ele, as crianças devem continuar sob os cuidados de suas famílias estendidas ou com a comunidade. A porta-voz da cantora em Nova York Liz Rosenberg não comentou as notícias sobre a adoção, e se recusou a comentar as declarações da Save the Children.

Madonna enfrentou dificuldades na adoção de David Banda no Malavi, levantando polêmica sobre a quebra das regras de adoção, já que o país não permitia adoções por estrangeiros. Ela tem dois filhos biológicos: Rocco, com o cineasta Guy Ritchie, de quem se divorciou no final de novembro e Lourdes Maria, cujo pai é Carlos Leon, que foi seu personal trainer.

A cantora disse que a polêmica que cercou a adoção de David é algo que foi difícil de enfrentar, mas que ela ficou feliz por envolver-se em um caso que pode abrir o caminho para mais adoções no Malavi. Estima-se que haja 1 milhão de crianças no país que ficaram órfãs devido à aids.