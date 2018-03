'One Love', de Bob Marley, é eleita melhor música da Jamaica

Marley, que se converteu em superastro internacional graças ao talento para o reggae, teve nove canções entre as 100 e duas entre as Top 10: além de "One Love", "Simmer Down", ficou em 9o lugar. Seu popular "No Woman No Cry" ficou em 12o lugar, e "Redemption Song", em 14o.

"One Love" teve a pontuação mais alta, 726 pontos, muito acima dos 540 pontos atribuídos ao segundo colocado, "O Carolina", gravado originalmente pelos Folkes Brothers e recriado pelo internacionalmente aclamado Shaggy.

O departamento de governo da universidade disse que as reações à lista foram divididas, o que já era esperado. Muitos críticos opiniram que muito mais canções da última década deveriam ter sido incluídas entre os discos lançados entre 1957 e 2007.

"As pessoas me disseram que queriam que fossem incluídas mais canções de DJs e salas de dança, mas, como é o caso com tudo, não é possível agradar a todos", disse Wayne Chen em simpósio na universidade em que anunciou a lista.

"Eu teria adorado ver mais dub music, porque sou fã desse gênero, mas isso não aconteceu."