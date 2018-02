One Direction terá documentário em 3D dirigido por Morgan Spurlock

O anúncio, feito na quinta-feira, aconteceu no dia que o quinteto lançou seu segundo álbum, "Take Me Home", o qual se espera que alcance o topo das paradas norte-americanas na semana que vem.

"Esta é uma oportunidade incrível e um momento extraordinário para a banda", disse Spurlock em comunicado. "Capturar esta jornada e compartilhá-la com públicos ao redor do mundo será uma responsabilidade épica, da qual estou orgulhoso de fazer parte."

O filme, que será lançado em agosto de 2013, segue outros documentários similares com cenas dos bastidores de estrelas do pop, como Justin Bieber e Katy Perry. O filme "Never Say Never" (2011), de Bieber, faturou cerca de 73 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas.

O One Direction foi formado na edição britânica do programa de talentos "The X Factor", em 2010, e se tornou uma das maiores sensações do pop no mundo inteiro dos últimos anos.

(Reportagem de Eric Kelsey)