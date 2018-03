One Direction coloca quarto álbum no topo da Billboard e atinge recorde

A banda jovem britânica One Direction se tornou nesta quarta-feira o único grupo que colocou quatro vezes consecutivas um álbum no primeiro lugar do ranking Billboard 200 nos Estados Unidos ao tirar Taylor Swift do topo das paradas.

O mais recente disco do One Direction, "Four", vendeu 387 mil cópias na primeira semana do lançamento, segundo dados compilados pela consultoria Nielsen SoundScan.

O álbum segue os três anteriores da banda "Up All Night", de 2011, "Take Me Home", de 2012, e "Midnight Memories", de 2013, que também estrearam no primeiro lugar do ranking.

As vendas de "Four" podem ter sido estimuladas depois que o grupo ganhou três prêmios no American Music Awards transmitido domingo pela televisão.

O grupo também atingiu o recorde da maior quantidade de audições de "Four" em uma primeira semana no serviço de música Spotify, com 11,6 milhões de vezes nos Estados Unidos e 30 milhões de vezes no mundo.

O álbum de Swift "1989" caiu para o segundo lugar com vendas de 214 mil unidades nesta semana. O disco se tornou a maior estreia do ano ao vender 1,3 milhão de cópias e ficar no topo do ranking Billboard 200 por três semanas consecutivas.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)