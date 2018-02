One Direction anuncia primeiro single do novo álbum Four

A banda One Direction vai lançar, no dia 29 de setembro, nas rádios de todo o mundo, a música Steal my Girl, do seu novo álbum Four. Segundo anunciado nesta segunda-feira, 15, o disco chega às lojas no dia 17 de novembro.

Steal my Girl tem "acordes de piano com efeito de cascata", como uma mostra da maturidade do grupo que "continua desenvolvendo suas influências musicais e sua habilidade para a composição", segundo nota divulgada pela Sony Music.

No início do mês, o grupo anunciou o lançamento de Four e os fãs puderam tem uma prévia do novo trabalho com a música Fireproof (veja vídeo) - que foi disponibilizada para download gratuito na internet. Mais de um milhão de pessoas baixaram a faixa em somente 24 horas.

Midnight Memories, o trabalho anterior do One Direction, foi o álbum mais vendido de 2013 em todo o mundo. Ao longo dos quatro anos de carreira e com os três primeiro discos, o grupo já vendeu 46 milhões de cópias.