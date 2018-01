'One Dance', de Drake, é a canção mais reproduzida da história do Spotify

One Dance, hit do rapper canadense Drake com participação do cantor nigeriano Wizkid e da artista britânica Kyla, é a música mais ouvida da história do Spotify, anunciou a plataforma de streaming nesta terça-feira, 18.

A canção acumula mais de 880 milhões de reproduções no serviço. A canção superou Lean On, de Major Lazer com a cantora dinamarquesa MØ, líder anterior do ranking, escutada mais de 875 milhões de vezes.

One Dance é uma das faixas de Views, quinto álbum de estúdio de Drake, lançado em 2016. Um dos mais conhecidos nomes do rap, o músico é atualmente o artista mais popular no Spotify, com mais de 36 milhões de ouvintes mensais.