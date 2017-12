Olivia Hime apresenta show 'Palavras de Guerra ao Vivo' no Rio

Ao fim do show de gravação de seu DVD Palavras de Guerra ao Vivo, no Sesc Santana, no ano passado, Olivia Hime avisou a platéia: "Vamos ter de repetir quatro músicas. Quem quiser ficar será bem-vindo." Ninguém saiu do lugar. A historinha é contada com graça por Olivia, que ficou bem satisfeita com o registro ao vivo, apesar de não ter gostado da idéia a princípio. "Adoro disco ao vivo, mas dos outros. Achei que seria uma redundância. Gostei; tem uma emoção que não encontro em nenhum dos meus dez discos." Veja também: Ouça faixa 'Sonho Impossível' Tributo ao letrista-cineasta (ou cineasta-letrista) Ruy Guerra, amigo de décadas do casal Olivia e Francis Hime, o DVD tem quatro faixas que não constam do CD original, lançado em 2007: Sonho Impossível, Você Vai me Seguir, Por Um Amor Maior e Fado Tropical, além de duas citações, Ana de Amsterdam e Reza. As canções, parcerias de Guerra com Chico Buarque, Edu Lobo e Francis (há outras com Carlos Lyra e Sérgio Ricardo), combinaram com o tom teatral impresso por Olivia na gravação. "As letras de Ruy induzem a isso", diz. O DVD, que será lançado com shows nesta quarta-feira, 27, e quinta-feira, 28, no Teatro Rival, no Rio, tem um "extra" e tanto: depoimentos de parceiros e admiradores de Guerra, que falam da força de seu discurso. Carlos Lyra lembra o compositor bossa-novista. "O Ruy me chama muito atenção como letrista, pelo estilo extremamente original. Ele é uma figura importante dentro da bossa nova, mas é pouco lembrado como letrista da bossa nova." Chico discorre sobre o "animal político". "Ele trouxe uma carga política que a juventude bossa-novista de Ipanema não conhecia. As canções com Ruy são muito particulares dentro do meu repertório", considera Chico, que rememora, às risadas, as brigas que teve com o amigo sobre um tabuleiro do jogo War. Olivia aparece apontando sua "aparente aspereza" e a "novidade" presente em suas letras. A cantora, que é diretora artística da gravadora Biscoito Fino, pela qual o CD e o DVD saem, explica que resolveu dar voz aos companheiros de Guerra para que o público descubra mais sobre o universo do homenageado (imagens de alguns filmes são mostradas). "Muita gente mais jovem não conhece o Ruy. Coloquei algo que eu, como espectadora, gostaria de ver." O próprio surge para recordar como virou letrista: "Comecei durante a ditadura. Não podia fazer cinema, então comecei a fazer letra como forma de sobrevivência, para ganhar uns trocados e pagar um chope." Quando soube do projeto de Olivia, surpreendeu-se. "Eu disse: ‘Acho ótimo, mas não conta comigo pra isso. Eu já escrevi as letras, agora você escolhe e seu olhar passa a ser mais importante que as minhas letras.’"