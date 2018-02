OK Go fará shows em São Paulo e Porto Alegre

A banda norte-americana OK Go fará duas apresentações no Brasil em setembro. O grupo toca em São Paulo no dia 17 (Estúdio Emme) e em Porto Alegre (Sociedade Hebraica), no dia 18.

Formada por Damian Kulash, Tim Nordwind, Dan Konopka e Andy Ross, a banda ficou mundialmente conhecida em 2007, quando o clipe de "Here It Goes Again" virou hit no YouTube. O OK Go já lançou três discos de estúdio, sendo "Of the Blue Colour of the Sky", deste ano, o trabalho mais recente.

A banda também vai se apresentar no VMB 2010, o prêmio de música da MTV, no dia 16 de setembro. O show será transmitido ao vivo pelo canal.

OK Go

São Paulo

17 de setembro, às 23h30

Estúdio Emme (Rua Pedroso de Moraes, 1036)

R$ 50 (primeiro lote) e R$ 60 (segundo lote)

Ingressos na bilheteria da casa (quarta a sábado, das 23h30 às 5h).

Porto Alegre

18 de setembro, às 23h

Sociedade Hebraica (João Telles, 508, Bom Fim)

R$ 40 (primeiro lote), R$ 50 (segundo lote) e R$ 60 (terceiro lote)

Pontos de Venda: Lojas Chilli Beans (Shopping Iguatemi, Moinhos Shopping e Barra Shopping)