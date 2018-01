Oito shows gratuitos para curtir em São Paulo em março e abril

Nos últimos dias de março e durante todo o mês de abril, a cidade de São Paulo será palco de oito grandes shows. Quem abre a temporada é a cantora francesa ZAZ, que se apresenta no Auditório Ibirapuera ao lado das brasileiras Céu e Tulipa Ruiz, no próximo domingo (22).

Outro destaque é o pernambucano Alceu Valença, que fez a festa dos paulistanos no Carnaval de 2015 e volta em apresentação no Sesc Itaquera no último final de semana do mês, no domingo (29). O show gratuito traz o melhor de seu repertório, como os hits ‘Belle de Jour’, ‘Anunciação’ e ‘Tropicana’ e faz homenagens a Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro.

O ‘Estadão’ selecionou os shows que você não pode perder. E o melhor: todos são de graça! Confira:

Alceu Valença

O cantor pernambucano se apresenta ao ar livre no Palco da Orquestra Mágica, no Sesc Itaquera. São xotes, forrós, baiões, toadas e emboladas reprocessada de forma mais cosmopolita. O espetáculo traz sucessos de sua lavra agrestina, como "Coração Bobo", "Cabelo no Pente", "Táxi Lunar e seus hits.

Endereço: Sesc Itaquera - Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 - Parque do Carmo

Data e horário:29/03 (Domingo), às 15h

Informações: (11) 2523-9200

ZAZ, Tulipa Ruiz e Céu

A cantora francesa ZAZ faz show gratuito no Auditório Ibirapuera. Sucesso internacional, ela se apresenta no próximo domingo (22) com as cantoras brasileiras Céu e Tulipa Ruiz.O show marca a abertura da edição 2015 do programa Circuito São Paulo de Cultura, da Prefeitura.

Endereço: Auditório Ibirapuera (Parque do Ibirapuera) - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n

Data e horário: 22/03 (Domingo), às 18h

Rael

O rapper paulistano traz para o palco as músicas que conquistaram o público após o lançamento inusitado: as canções foram disponibilizadas em muros de São Paulo e Rio de Janeiro. Era só plugar um fone e ouvir. O show relembra toda sua carreira e conta com versões de outros músicos.

Endereço: Galeria Olido.Av. São João, 473.

Data e horário: 27/03 (Sexta-feira), às 20h (É preciso retirar com uma hora de antecedência)

Marcelo Jeneci

O músico paulista tem feito sucesso com seu segundo álbum, “De Graça”, que teve indicação ao Grammy Latino 2014 e foi premiado pela APCA. O artista é acompanhado no palco por Laura Lavieri (voz), Regis Damasceno (baixo e violões), Ricardo Prado (guitarra e teclados), Richard Ribeiro (bateria), Estevan Sinkovitz e João Erbertta (guitarras).

Endereço: Teatro Flávio Império. R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba.

Data e horário: 04/04 (Sábado), às 20h (É preciso retirar com uma hora de antecedência)

Zezo Ribeiro com Elba Ramalho

Esse será o segundo encontro da dupla. O violão aflamencado e potente do paulistano radicado em Madri embala inicialmente a apresentação solo e, em seguida, recebe a companhia da voz da cantora paraibana, que interpreta seus grandes sucessos.

Endereço: Galeria Olido.Av. São João, 473.

Data e horário: 16/04 (Quinta-feira), às 20h (É preciso retirar com uma hora de antecedência)

O Teatro Mágico

Famoso por unir música e arte performática, O Teatro Mágico se apresenta com o show “O Tudo Numa Coisa Só”. A apresentação reúne a trajetória do grupo de Fernando Anitelli (voz, violão, guitarra), Daniel Santiago (guitarra e direção musical), Serginho Carvalho (contra-baixo), Rafael dos Santos (bateria), Ricardo Braga (percussão), Guilherme Ribeiro (teclados), Andrea Barbour e Kátia Tortorella (performances).

Endereço: Teatro Alfredo Mesquita - Av. Santos Dumont, 1.770, Santana.

Data e horário: 19/04 (Domingo), às 20h (É preciso retirar com uma hora de antecedência)

Mombojó

A banda pernambucana apresenta o quinto álbum, “Alexandre”, projeto em que volta às origens de sua formação em Recife. A atmosfera criativa é a marca do grupo que apresenta suas novidades e também as músicas com que os músicos ficaram conhecidos..

Endereço: Teatro Martins Penna - Largo do Rosário, 20, Penha.

Data e horário: 24/04 (Sexta-feira), às 20h (É preciso retirar com uma hora de antecedência)

Angela Ro Ro

O show no formato teclado e voz abrange trabalhos de inúmeras fases da cantora e compositora, que interpreta desde blues, samba, jazz, rock até baladas românticas. Com seu humor irreverente, a artista diverte o público. O tecladista, maestro e arranjador Ricardo Maccord acompanha a apresentação.

Endereço: Teatro Martins Penna - Largo do Rosário, 20, Penha.

Data e horário: 25/04 (Sábado), às 20h (É preciso retirar com uma hora de antecedência)